В Японии остался только один действующий ядерный реактор

В Японии остался в действии только один из 54 ядерных реакторов.

Крупнейшая в стране энергетическая компания Tokyo Electric Power остановила на обязательную техническую проверку шестой энергоблок АЭС "Касивадзаки-Карива".

Эта крупнейшая в мире атомная станция снабжает электроэнергией центральную часть Японии, в том числе Токио. После ее отключения доля АЭС в энергоснабжении зоны японской столицы с общим населением около 35 млн человек полностью сошла на нет, передает ИТАР-ТАСС.

В настоящее время в Японии остается только один работающий атомный реактор - третий энергоблок АЭС "Томари" на северном острове Хоккайдо, который также будет остановлен для плановой проверки к началу мая.

Таким образом, в течение месяца в Японии не останется ни одной действующей АЭС.

В общей сложности в Японии имеется 54 коммерческих атомных реактора. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте минувшего года большинство станций страны были остановлены для проверок и до сих пор не возобновили свою работу.

Для перезапуска реакторов необходимо разрешение местных органов власти, которые требуют от операторов станций гарантий безопасности АЭС.

Отключение атомных станций заметно увеличило нагрузку на национальную энергосистему и увеличило потребности Токио в топливе для тепловых электростанций, отмечает NEWSru.