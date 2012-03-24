На пост главы Всемирного банка претендует три кандидата

На пост главы Всемирного банка будут претендовать три кандидата, сообщается в пресс-релизе организации. Прием заявок завершился вечером 23 марта 2012 года.

Кандидатом от США выдвинут президент Дартмутского колледжа Джим Ен КИМ (Jim Yong Kim), выходец из Южной Кореи, передает Лента.ру. Как отмечали некоторые аналитики, этот выбор должен погасить критику со стороны развивающихся стран, недовольных негласной традицией, по которой президентом Всемирного банка становится представитель США, а главой МВФ обычно назначается европеец.

Кроме того, будут рассмотрены заявки бывшего министра финансов Колумбии Хосе Антонио ОКАМПО и министра финансов Нигерии Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛЫ (Ngozi Okonjo-Iweala).

Совет директоров в ближайшие дни проведет собеседования с тремя кандидатами. Предполагается, что новый президент будет избран уже к весенней сессии руководящих органов ВБ и МВФ, которая пройдет в середине апреля 2012 года.

Действующий президент организации Роберт ЗЕЛЛИК в феврале объявил, что покинет пост после истечения срока своих полномочий, то есть 30 июня 2012 года.