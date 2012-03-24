Россия заинтересована в госстатусе русского языка в Украине

Россия заинтересована в придании русскому языку в Украине статуса государственного.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал глава Россотрудничества Константин КОСАЧЕВ в ходе конференции «Евроатлантическое сообщество безопасности: миф или реальность», которая проходит в Москве.

«Мы, здесь, в России однозначно заинтересованы в максимальном повышении статуса русского языка в Украине. Если возможно его сделать вторым государственным, мы в России будем счастливы и будем это только приветствовать», - сказал К.КОСАЧЕВ

По его словам, то, как этот вопрос будет решаться, является суверенным правом Украины и ее руководства.

«В моем понимании максимальное понимание этого вопроса, максимальная гибкость к решению этого вопроса со стороны руководства Украины и ее народа отвечало бы интересам самой Украины и российско-украинским отношениям», - сказал К.КОСАЧЕВ.

При этом он отметил, что СМИ достаточно вольно высказываются относительно слов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о придании русскому языку статуса государственного.