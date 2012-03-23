Минск решил пригрозить ЕС ответными санкциями

Беларусь вынуждена незамедлительно приступить к реализации комплекса мер реагирования в связи с решением Совета иностранных дел ЕС о расширении ограничительных санкций в отношении Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ.

Он подчеркнул, что о такой возможности европейские партнеры Беларуси были заранее поставлены в известность.

«В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Беларуси отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение», - заявил представитель МИД Беларуси.

А.САВИНЫХ отметил, что белорусская сторона сожалеет о принятом Советом Евросоюза решении о введении дополнительных санкций в отношении ряда белорусских граждан и предприятий.

«Данный шаг еще более отдаляет перспективы нормализации отношений и возобновления диалога по чувствительным для сторон темам. Европейские политики находятся в плену конфликтного мышления, они остаются заложниками логики принуждения и шантажа», - подчеркнул А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, Совет иностранных дел ЕС принял решение об усилении санкций против Беларуси и Сирии.

Согласно решению, Совет добавил 12 фамилий в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории стран Евросоюза заморожены. В целом теперь в «черном списке ЕС» 243 белорусских чиновника.

Кроме того, министры решили заморозить активы еще 29-ти белорусских компаний.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Совет иностранных дел ЕС расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 человека.

Отношения между ЕС и Беларусью значительно ухудшились после президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда власти Беларуси разогнали участников акций протеста и арестовали более тысячи человек, среди которых нескольких кандидатов в Президенты от оппозиции.