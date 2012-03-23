ЕС одобрил новые санкции против Беларуси и Сирии

В Брюсселе министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза одобрили новые санкции против Беларуси и Сирии.

Как сообщает Радио «Свобода», в частности, в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах Евросоюза заморожены, добавилось еще 12 граждан Беларуси. В целом, теперь в «черном списке ЕС» около 230 белорусских чиновников. Экономические санкции будут касаться также белорусских фирм.

Аналогичный список относительно Сирии также дополнен 12 фамилиями. Среди них жена Президента страны Башара АСАДА – Асма и другие родственники главы государства.

В обоих случаях санкции распространяются на лиц и организации, которых в Евросоюзе считают причастными к репрессиям против политических оппонентов.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Совет иностранных дел ЕС расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 человека.

Отношения между ЕС и Беларусью значительно ухудшились после президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда власть Беларуси разогнала участников акций протеста и арестовала более тысячи человек, среди которых несколько кандидатов в президенты от оппозиции.