В Аргентине обрушилось строящееся здание: погибли шесть человек

В Аргентине обрушилось строящееся здание, в результате чего шесть человек погибли и еще пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в столице одноименной провинции Корриентес. Причины обрушения пока не установлены.

«Когда строители бетонировали перекрытие для установки водяного бака на седьмом этаже здания по улице Сан-Мартин в городе Коррьентес, произошло обрушение. В результате погибли шесть человек, еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии», – сообщил представитель местной полиции Серхио АГИЛАР в эфире аргентинского телеканала Todo Noticias.

На месте обрушения работают спасатели.