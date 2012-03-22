Посол: Венгрия выдает свои паспорта украинцам

Венгрия выдает свои паспорта гражданам Украины, несмотря на запрет о двойном гражданстве, пользуясь несовершенством украинского законодательства.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Венгерской Республики в Украине Михаль БАЕР в интервью еженедельнику Weekly.ua.

Дипломат отметил, что в 2010 году в Венгрии были приняты поправки к закону о гражданстве, согласно которым венгры всего мира имеют право подать заявку на получение венгерского гражданства с упрощенными условиями. «От граждан Украины мы тоже получаем такие заявления. Статистики нет, так как это защита персональных данных, и правительство не имеет права их обнародовать. Но среди украинцев это процесс не имеет массового характера», - заверил М.БАЕР.

Посол считает, что эмиграция из Украины – это в первую очередь внутренняя проблема самого государства: «Не только венгры Закарпатья выезжают из Украины, но и представители других регионов. Значит, это проблема не только украинско-венгерских отношений. Причины разные – поиск работы, учеба. Всегда была небольшая миграция закарпатцев после 1990 года. Многие после учебы остаются в Венгрии работать. Но наша политика всегда была направлена на то, чтобы этнические венгры не покидали свой край, а сохраняли там идентичность, язык и культуру».