В Мали произошел военный переворот.

Вечером 21 марта армия Мали окружила дворец Президента страны, а утром в четверг дворец был полностью взят под контроль военнослужащих. Военные заявили о том, что им удалось задержать ряд министров, в том числе, министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

Как сообщает агентство Франс Пресс, малийские военнослужащие появились в эфире местных теле- и радиоканалов, объявив о приостановке деятельности Конституции и о роспуске правительства и других государственных институтов страны.

Ранее представитель Президента страны Амаду Тумани ТУРЕ заявил, что тот находится в безопасном месте.

Малийские военнослужащие уже несколько недель требуют перевооружения армии, ведущей бои с повстанцами-туарегами на севере страны, сообщает Радио «Свобода».

Туареги из организации "Национальное движение за освобождение Азавада" (НДОА) борются за получение независимости региона Азавад пустыни Сахара, который включает в себя северо-восток и восток Мали, север Буркина-Фасо, запад и северо-запад Нигера, а также юго-восток Алжира и юго-запад Ливии. По сведениям местных СМИ, раньше движение туарегов поддерживал бывший лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи, который был убит в ходе революции в 2011 году, а последнюю волну насилия со стороны сепаратистов якобы форсировали влившиеся в их ряды бывшие сторонники М.Каддафи.