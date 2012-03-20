Белорусский миллионер готов выложить $1 миллион, чтобы его пустили в ЕС

Белорусский миллионер Дмитрий ПЕФТИЕВ готов заплатить 1 млн. дол. тому, кто поможет исключить его имя из перечня лиц, въезд которым в ЕС запрещен и чьи активы в Европе заморожены.

Об этом пишет сегодня влиятельное Интернет-издание EUobserver со ссылкой на белорусского диссидента Олеся МИХАЛЕВИЧА.

Издание отмечает, что в последнее время в Брюсселе чувствуется усиление лоббистской деятельности с целью исключения имени Д.ПЕФТИЕВА из перечня лиц, которые попали под санкции в ЕС.

“Вы не можете себе представить, как много людей приходило сюда”, - заявил изданию анонимный европейский дипломат.

Среди лоббистов – дипломаты, представители компаний и неправительственных общественных организаций.

Так, представитель одной из антилукашенковских общественных организаций, базирующихся в Праге, заявил изданию, что не видит никаких оснований для того, чтобы имя Д.ПЕФТИЕВА находилось в перечне лиц, въезд которым в ЕС запрещен и чьи активы в Европе заморожены.

“Представители полиции, КГБ и судьи должны быть в этом перечне”, - считает собеседник издания.

EUobserver отмечает, что Д.ПЕФТИЕВ является акционером и руководителем “Белтехэкспорта” – компании, которая занимается производством оружия: самолетов, БТР и легкого оружия. Кроме того, считается, что Д.ПЕФТИЕВ является посредником при продаже российского оружия в страны Африки, Центральной Азии и Южной Америки. Д.ПЕФТИЕВ также владеет компанией “Белтелеком”, имеет акции в белорусском поставщике услуг Интернет “Деловая сеть”.

По данным EUobserver, сегодня за защиту Д.ПЕФТИЕВА и исключение его из перечня лиц, которые попали под санкции, две европейские страны – Латвия и Словения. Так, в Словении белорусский бизнесмен принимает участие вместе со словенской Riko Group в строительстве гостиницы и электрических подстанций на общую стоимость в 157 млн. евро.

В пятницу, 23 марта, министры иностранных дел стран-членов ЕС планируют обсудить возможность дальнейшего расширения санкций против Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Совет иностранных дел ЕС расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 чел., в частности, добавив в список 19 чиновников судебной системы Беларуси и 2 милицейских чиновников.

В целом на сегодняшний день въезд в ЕС запрещен 231 белорусскому чиновнику.

Отношения между ЕС и Беларусью значительно ухудшились после президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда власти Беларуси разогнали мирные митинги протеста и арестовали более тысячи человек, среди которых был ряд кандидатов в Президенты от оппозиции.