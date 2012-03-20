В Сирии продолжаются бои

Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН Кофи Аннана по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает Радио Свобода.

В понедельник в эту страну прибыла направленная Аннаном группа международных экспертов - чтобы обсудить с властями возможность размещения в Сирии международных наблюдателей.



Из Сирии в понедельник поступали сообщения о боях между правительственными войсками и вооруженными сторонниками оппозиции в пригородах Дамаска. Столкновения продолжались и в городах Хомс и Идлиб.