В Сирии продолжаются бои
02:13, 20 марта 2012Мир
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Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН Кофи Аннана по урегулированию ситуации
Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, примет предложенное Францией заявление о поддержке усилий специального посланника ООН Кофи Аннана по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает Радио Свобода.
В понедельник в эту страну прибыла направленная Аннаном группа международных экспертов - чтобы обсудить с властями возможность размещения в Сирии международных наблюдателей.
Из Сирии в понедельник поступали сообщения о боях между правительственными войсками и вооруженными сторонниками оппозиции в пригородах Дамаска. Столкновения продолжались и в городах Хомс и Идлиб.
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