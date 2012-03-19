Пятерка крупнейших импортеров оружия состоит из стран Азии

Объемы мировых поставок оружия в период с 2007 по 2011 год выросли по сравнению с предыдущим пятилетием (2002 - 2006 гг.) на 24% процента; пятерку крупнейших импортеров оружия возглавили государства из Азии, отмечается в информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на основе очередных данных о поставках основных видов обычных вооружений и военного оборудования.

База данных института охватывает период с 1950 года. В описании тенденций международных военных трансферов эксперты института пользуются средними показателями пятилетнего периода.

Возглавила список крупнейших получателей оружия, по данным за 2007-2011 год, как и в предыдущем списке СИПРИ (за 2006-2010 годы), Индия. На ее долю за последние пять лет пришлось 10% глобального импорта. На втором месте Южная Корея (6 %), за ней Пакистан (5 %), Китай (5 %) и Сингапур (4 %).

Заметной тенденцией последних лет эксперты СИПРИ называют снижение объемов китайского импорта оружия в пользу роста экспорта оружия из Китая. Если в 2002- 2006 годах Китай назывался в списке СИПРИ крупнейшим получателем оружия, то в списке экспортеров за 2007-2011 годы стране было отдано четвертое место.

По данным экспертов, за последние 10 лет объемы китайских экспортных поставок оружия выросли на 95%, что делает его шестым по величине поставщиком оружия в мире. Однако, как замечают в СИПРИ, какого-либо значительного прорыва на рынке поставок Китай пока не достиг, так как рост экспорта происходит, главным образом, за счет поставок в Пакистан.

Как следует из списка СИПРИ, стабильной остается пятерка стран-крупнейших поставщиков вооружения. В этом году, как и в прошлом, его возглавляют США. Далее следуют Россия, Германия, Франция и замыкает список Великобритания.

"Арабская весна", считают эксперты, оказала ограниченное влияние на поставки оружия, и экспорт в страны, охваченные этими событиями, продолжается. США остаются основным поставщиком как в Тунис, так и в Египет. Российские поставки в Сирию в период с 2007 по 2011 год, по данным шведских экспертов, составили 72% сирийского импорта.