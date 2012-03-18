Президентом Германии избран "восточный немец"

Йоахим ГАУК избран Федеральным собранием страны на пост президента Германии.

Из 1240 делегатов за 72-летнего Й.ГАУКА проголосовал 991 человек.

Его выдвигали пять из шести парламентских партий, в том числе правящая коалиция под руководством канцлера Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Й.ГАУК, как и А.МЕРКЕЛЬ, выходец из бывшей ГДР. Пастор из Мекленбурга характеризовался органами госбезопасности Восточной Германии как "неисправимый антикоммунист" и находился по наблюдением. После объединения Германии в течение 10 лет был специальным уполномоченным по управлению архивами Штази. Вместе с Вацлавом Гавелом был инициатором создания Пражской декларации о европейской совести и коммунизме, его подпись стоит также под Декларацией о преступлениях коммунизма. Й.Гаук возглавляет организацию Gegen Vergessen — Für Demokratie (Против забвения — За демократию), которая борется с левым и правым экстремизмом, выступает в защиту демократических ценностей и способствует постижению исторической правды в отношении двух тоталитарных режимов в германской истории