Белорусское телевидение сообщило о казни обоих осужденных за взрыв в метро

Смертные приговоры в отношении граждан Белоруссии Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро в апреле прошлого года, приведены в исполнение. Об этом сообщило в вечернем выпуске новостей белорусское Общенациональное телевидение, передает РИА Новости.

О том, что казнен Ковалев, ранее в субботу сообщила его мать Любовь Ковалева. Уведомление об этом она получила по почте из Верховного суда Белоруссии. Извещение датировано 16 марта. Ковалева уверена, что ее сын ни в чем не виноват, и просила отсрочить на год исполнение приговора. О казни Коновалова сообщали в субботу некоторые белорусские интернет-ресурсы, но подтверждения официальных структур или информации об этом в государственных СМИ не было.

Белорусские правозащитники заявили, что их шокировал данный поступок властей. По мнению правозащитников, смертная казнь недопустима, и никакое преступление не может быть оправданием для совершения убийства даже от имени государства.

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила казнь и призвала Белоруссию ввести мораторий на смертную казнь и в перспективе отменить такую высшую меру наказания. В заявлении Эштон говорится, что Белоруссия - единственная страна в Европе, которая применяет смертную казнь.