СМИ: Казнены оба осужденных за теракт в минском метро

Ряд белорусских интернет-ресурсов в субботу сообщают о том, что казнены оба осужденных в деле о теракте в минском метро Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев.

СМИ ссылаются на неназванные источники. Вместе с тем, официального подтверждения получить пока не удается.

О том, что казнен Ковалев, ранее в субботу сообщила его мать Любовь Ковалева. Уведомление об этом она получила по почте из Верховного суда Белоруссии.

Теракт в Минске произошел 11 апреля 2011 года. В результате 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Суд признал, что сконструировал взрывное устройство, принес в метро и взорвал его Дмитрий Коновалов. Ковалев, по данным суда, знал о готовящемся теракте, но не сообщил в соответствующие органы.

Ковалев подавал прошение о помиловании, а Коновалов этого делать не стал. Лукашенко помиловать осужденных отказался - в связи с "исключительной опасностью и тяжестью последствий для общества от совершенных преступлений".

РИА Новости