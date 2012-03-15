Военные из 13 стран присоединятся к украинско-американским учениям

Во Львове, на базе Академии Сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного, продолжается процесс планирования украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск “Рэпид Трайдент-2012”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, на протяжении этой недели продолжается главная планирующая конференция, для участия в которой собрались свыше 90 представителей оборонных ведомств 15 стран-партнеров.

Кроме военных из Украины и Соединенных Штатов Америки, которые являются соорганизаторами мероприятия, в июле этого года к учениям на территории Международного центра миротворчества и безопасности планируют присоединиться военнослужащие из Австрии, Германии, Польши, Румынии, Молдовы, Грузии, Канады, Азербайджана, Македонии, Болгарии, Сербии, Норвегии и Королевства Швеция. Предусматривается, что в целом участие в “Рэпид Трайдент-2012” примет около 1000 человек.

Украинскую делегацию на конференции возглавляет первый заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав НАЗАРКИН.