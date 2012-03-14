Известного журналиста не выпускают из Беларуси

Сегодня утром шеф-редактора белорусской газеты «Наша нива» Андрея ДЫНЬКО не выпустили из Беларуси, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Журналиста сняли с поезда Минск-Вильнюс. Причину ограничения права на выезд пограничники не назвали, порекомендовав А.ДЫНЬКО обращаться в отдел миграции и гражданства МВД по месту жительства.

«Интересно, что раньше власти объясняли, что в новый список невыездных войдут люди, которые призывали к санкциям в отношении Беларуси. В силу своей профессии я подобного никогда не говорил. Произошедшее показывает, что этот список – просто список заложников», - прокомментировал ситуацию А.ДЫНЬКО.

Он намерен выяснить официальную причину случившегося.

«Разумеется, я буду выяснять, в чем дело, потому что это вопрос принципиальный», - сказал журналист.

Как сообщал УНИАН ранее, 1 марта начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Беларуси Павел РОДИОНОВ заявил, что оппозиционерам, призывающим к санкциям в отношении Беларуси, может быть ограничен выезд за рубеж.

7-11 марта в Литву не были пропущены председатель Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолий ЛЕБЕДЬКО, член политсовета ОГП Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ, лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей КАЛЯКИН, активист движения «За Свободу» Виктор КОРНЕЕНКО и правозащитник Валентин СТЕФАНОВИЧ.

Пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Александр ТИЩЕНКО посоветовал политикам, которым было отказано в выезде за рубеж, выяснять причины внесения их в базу временно невыездных в территориальных подразделениях департамента по гражданству и миграции МВД, а также в структурах, которые наделены правом включать граждан в такую базу.

В Генпрокуратуре Беларуси утверждают, что у них нет информации о включении в список невыездных из страны представителей оппозиции.

Справка УНИАН. Газета «Наша Нива» активно освещает акции белорусской оппозиции. Издание неоднократно получало предупреждение от Министерства информации Беларуси, в частности, за публикации о разгоне оппозиционного митинга после президентских выборов 19 декабря 2010 года, а также о фильмах российского телеканала НТВ, посвященных Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО.

Летом 2011 года Мининформ Беларуси подал иск с требованием закрыть издание (за превышение годового лимита предупреждений), однако позднее отозвал жалобу.