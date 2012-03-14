Дела Греции резко пошли вверх

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции в иностранной и местной валюте с "RD" (ограниченный дефорлт) до "B-" с положительным прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

Fitch также повысило краткосрочный рейтинг Греции с "C" до "B" и подтвердило потолок странового рейтинга на уровне "AAA".

В пресс-релизе уточняется, что Fitch отзывает рейтинг облигаций, выпущенных по греческому праву, и присваивает рейтинг "B-" новым облигациям, выпущенным после реструктуризации долгов Греции частными инвесторами.

Рейтинг облигаций, выпущенных не по греческому праву, останется на прежнем уровне - "C".

Ранее правительство Греции объявило, что частные инвесторы реструктурируют до 96 процентов долговых обязательств, что сократит греческий государственный долг на 107 миллиардов евро. Сперва правительству удалось договориться с инвесторами о реструктуризации 86 процентов долга, а 9 марта было принято решение о принудительной реструктуризации, напоминает Лента.ру.