В Хорватию можно без визы, но...

Хорватия с 1 апреля по 31 октября этого года остановила действие визового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, владельцы действующих паспортов граждан Украины для выезда за границу любых типов независимо от цели поездки могут без виз въезжать в Хорватию, находиться на территории этого государства до 90 дней и следовать через нее транзитом.

При этом А.ДИКУСАРОВ отметил, что при въезде в Хорватию пограничные службы вправе требовать от граждан Украины, как и от других иностранцев, наличия страхового полиса и подтверждения финансового обеспечения на период пребывания за границей.

«Поскольку Хорватия не входит в Шенгенскую зону, граждане Украины, которые осуществляют поездку в Хорватию наземным транспортом, должны позаботиться об оформлении двух- или многоразовых шенгенских виз для транзитного пересечения территории Венгрии или других стран ЕС – Польши, Словакии или Словении», - добавил он.