Корейские и российские ученые вместе будут клонировать мамонта

Ученые Северо-восточного федерального университета в Якутске заключили соглашение с сеульским Центром исследований стволовых клеток о клонировании мамонта на базе ДНК, полученного из его меха.



Российские специалисты присоединятся к скандально известному сеульскому эмбриологу Хван У Соку. Последний пытается возродить мамонта с помощью нового биологического материала, который был найден в вечной мерзлоте.



Старший научный сотрудник Музея мамонта НИИ Прикладной экологии Севера в Якутске Семен Григорьев объяснил, что генетической "базой" для клонирования может стать индийский слон – благодаря сходству ДНК.



"Как говорят наши коллеги, для воссоздания мамонта нам достаточно получить образцы меха свежего экземпляра животного, но они обязательно должны быть обработаны на месте. Иначе есть шанс, что материал деградирует при размораживании", - говорит профессор Григорьев.



Хван У Сок оказался в центре международного скандала в начале 2006 года, когда оказалось, что результаты его экспериментов по клонированию человека были сфальсифицированы. Невзирая на это, специалисту по стволовым клеткам впоследствии удалось возобновить научную репутацию, ведь он получил идентичные экземпляры коровы, кота и волка.



Российские и корейские ученые уверены, что их проект может быть полностью реализован на протяжении следующих 10-20 лет – при условии стабильного финансирования.