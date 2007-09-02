В Конго произошла вспышка неизвестной болезни с высоким уровнем смертности

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что ее представители изучают вспышку неизвестной болезни с высоким уровнем летальных исходов в Демократической республике Конго.

По информации агентства «Рейтер» со ссылкой на ООН, ВОЗ не располагает точными данными о том, сколько человек стали жертвами болезни и сколько всего людей заболели неизвестным вирусом. Из числа заболевших более половины случаев неизвестной болезни наблюдаются у детей в возрасте до десяти лет.

"Первичными симптомами болезни в основном являются жар, головная боль, диарея или кишечные боли и рвота", - говорится в заявлении организации ООН.

Причина заболевания также еще не установлена. На данный момент эксперты ВОЗ и сотрудники Минздрава ДРК берут пробы для лабораторных исследований, говорится в заявлении ВОЗ.

Местные сотрудники Минздрава предпринимают меры по усилению санитарно-эпидемического режима, проверке безопасности водоснабжения и других мер соблюдения гигиены среди населения страны, отмечает РИА «Новости».