В Англии обостряется засуха

Семь водопроводных компаний на юге и востоке Англии вводят запрет на использование водопровода для полива - с целью экономии воды на фоне второй подряд сухой зимы и обмельчания рек, сообщает РИА Новости.

Практически полное отсутствие осадков привело к понижению уровня воды в реках и резервуарах по всей стране, но особенно от недостатка дождей страдала эта часть Англии. Из-за этого уже в конце февраля Лондон и ряд прилегающих к нему графств на юге и юге-востоке официально были объявлены зоной засухи.

Пять компаний, включая Thames Water, обеспечивающую водой Лондон, вводят запрет на использование водопровода в садах, для мытья машин, наполнения бассейнов уже с 5 апреля. Компании обещают также начать большие проверки возможных утечек.

Засуха пока затрагивает только южные территории, но в последнем отчете британского Агентства по делам окружающей среды говорится о том, что угроза может распространиться на центральную территорию страны вплоть до графства Йоркшир, если дождей в ближайшее время не будет.

В этом же докладе Агентство предупреждает, что последствия засухи затронут и фермеров, а, следовательно, и цены на овощи и другую сельхозпродукцию.

Министр по делам окружающей среды Кэролайн Спелман призвала всех с пониманием отнестись к ограничениям на использование воды и всем подключиться к программе экономии.