В Брюсселе подожгли мечеть

02:31, 13 марта 2012
Мир
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По данным полицейских, пожар в здании начался после того, как один из прохожих бросил в сторону здания коктейль Молотова

В результате поджога мечети на западе Брюсселя погиб имам, сообщает Reuters. Несмотря на усилия врачей, священнослужитель скончался от отравления продуктами горения.

По данным полицейских, пожар в здании начался после того, как один из прохожих бросил в сторону здания коктейль Молотова, что привело к сильному пожару. В результате инцидента погиб имам мечети, еще один человек пострадал.

Вместе с тем, сотрудникам полиции удалось задержать человека, которого подозревают в совершении преступления. Он находится в отделении, его имя пока не называется.

Полиция города приведена в повышенную готовность, так как власти опасаются возможности начала в городе массовых беспорядков. В настоящий момент возле здания мечети собрались несколько десятков человек.

Инцидент произошел в брюссельской коммуне Андерлехт, где компактно проживают эмигранты из Африки, отмечает РосБизнесКонсалтинг. Всего же на территории Бельгии проживает 500 тыс. мусульман, при общей численности населения около 11 млн человек.

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