В Беларуси выпустили банкноту номиналом 200 тысяч рублей

Национальный банк Беларуси сегодня выпустил в обращение банкноту номиналом 200 тыс. белорусских рублей образца 2000 года, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

На банкноте, которая в ближайшее время поступит в обращение в Беларуси, изображено здание Могилевского областного художественного музея имени П.В.Масленникова.

На сегодняшней презентации банкноту представлял заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Владимир СЕНЬКО.

По его словам, на банкноте размещены новые современные визуальные элементы защиты, что позволяет отличить ее подлинность. Помимо этого, на новой банкноте останутся уже известные элементы защиты, которые имеются на банкнотах, находящихся в обращении. На лицевой стороне купюры преобладают зелено-серый и оранжевый цвета, оборотной - зелено-серый, коричневый и желтый. Размер банкноты - 150 х 74 мм.

Это первая банкнота в Беларуси с подписью главы Нацбанка Надежды ЕРМАКОВОЙ.

Как сообщил зампредседателя Нацбанка, новая банкнота будет поставлена в банки в ближайшее время. Ее тираж не разглашается. Изготовитель также держится в тайне.

«Печатали на фабрике-изготовителе», - сказал В. СЕНЬКО.

Как сообщал УНИАН, решение о выпуске купюры достоинством 200 тысяч белорусских рублей Нацбанк утвердил 31 января 2012 года постановлением № 31 «О выпуске в обращение банкноты Национального банка Республики Беларусь образца 2000 года номиналом 200000 рублей».

Как будеть выглядеть банкнота, Нацбанк Беларуси до ее официального представления не раскрывал.

Справка УНИАН. 1 января 2000 года в Беларуси были введены в обращение новые банкноты Нацбанка достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей, в 2001 году – 10 000 рублей, в 2002 году – 20 000 и 50 000 рублей, а в 2005 году – 100 000 рублей.

До сегодняшнего дня купюра в 100 тысяч рублей была самой крупной из находящихся в обращении белорусских купюр и эквивалентна 12 долларам США по текущему курсу, в то время как до трехкратной девальвации, которая произошла в течение 2011 года, была эквивалентна 33 долларам США.

Купюра номиналом 200 тысяч белорусских рублей станет самой крупной и будет эквивалентна примерно 25 долларам США.