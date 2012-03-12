В пригороде Стамбула погибли 14 строителей

При пожаре в пригороде Стамбула погибли не менее 14 строительных рабочих.

Как сообщает радио «Свобода», пожар возник сегодня ночью наплощадке, где строится супермаркет. Возгорание началось в большой палатке, в которой спали строители.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вследствие которого загорелся электронагреватель в палатке, - сообщил мэр района Эсенюрт Немчи КАДИОГЛУ.