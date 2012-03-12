В пригороде Стамбула погибли 14 строителей
09:19, 12 марта 2012Мир
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Пожар возник сегодня ночью на площадке, где строится супермаркет
При пожаре в пригороде Стамбула погибли не менее 14 строительных рабочих.
Как сообщает радио «Свобода», пожар возник сегодня ночью наплощадке, где строится супермаркет. Возгорание началось в большой палатке, в которой спали строители.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вследствие которого загорелся электронагреватель в палатке, - сообщил мэр района Эсенюрт Немчи КАДИОГЛУ.
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