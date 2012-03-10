Джордж Клуни выступит в Сенате

Актер и правозащитник Джордж Клуни расскажет американским сенаторам о ситуации в Судане в будущую среду, 14 марта.

В Дарфуре, регионе на западе Судана, с 2003 года продолжаются военные действия между правительством Судана и повстанческими группировками, требующими его отделения. По данным ООН, за это время в конфликте погибли около 300 тысяч человек. Правительство Судана утверждает, что число жертв не превышает несколько тысяч.

"Слушания по вопросам безопасности в Судане и Южном Судане состоятся 14 марта. Главным докладчиком станет Клуни", - сообщил в пятницу аппарат международного комитета сената конгресса США.

Актер - один из основателей организации Satellite Sentinel Project, которая занимается сбором и анализом информации о суданских вооруженных группировках. Идея проекта у Клуни возникла после поездки в Судан в октябре 2010 года. После возвращения в США актер вместе с единомышленником Джоном Прендергастом занялись созданием базы данных на основе спутниковой фотосъемки, свидетельств о военных преступлениях и сообщений, поступающих из региона конфликта. Регулярно организация, офис которой располагается в Вашингтоне, готовит аналитические доклады по ситуации в Судане, в том числе и для американского правительства.