Литвин о Японии, Фукусиме и приоритетах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет развитие отношений с Японией одним из главных своих внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом он заявил в Токио во время встречи с премьер-министром Японии Йосихико НОДА.

Председатель парламента выразил благодарность Японии за постоянную поддержку Украины на пути демократических и социально-экономических преобразований, в деле ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в предоставлении технической и грантовой помощи на развитие украинской культуры, образования и здравоохранения.

Он также выразил сочувствие и поддержку всем пострадавшим в результате сильного землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», которые произошли в марте прошлого года, и заверил, что Украина готова оказывать и впредь всестороннюю помощь для преодоления последствий этой национальной трагедии.

В этом контексте спикер отметил, что сейчас двустороннее взаимодействие по линии «Фукусима-Чернобыль» выходит на стратегический уровень сотрудничества. Он высоко оценил инициативу японской стороны относительно подписания межправительственного украинско-японского соглашения о сотрудничестве в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

Кроме того, В.ЛИТВИН отметил необходимость поддержания и в дальнейшем политического диалога между двумя странами на высшем и высоком уровнях.

Председатель ВР отметил, что в Украине ожидают визит Й.НОДА, который, если состоится, станет первым визитом в истории двусторонних отношений. Он также выразил надежду, что в течение этого года, когда наши страны отмечают 20-ю годовщину установления дипломатических отношений, будут созданы все необходимые предпосылки для визита в Украину главы внешнеполитического ведомства Японии, который не посещал нашу страну уже почти четыре года.