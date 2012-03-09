В Уганде обрушился мост: погибли 23 человека

Деревянный мост рухнул под тяжестью грузовика на северо-западе Уганды, погибли 23 человека.

Как предает РИА «Новости», трагедия произошла в городе Зеу в Северной провинции. Опорная конструкция деревянного моста рухнула, когда грузовой автомобиль переезжал мост. Грузовик, в кузове которого находились десятки людей, перевернулся и упал в реку.

По предварительным данным, всего в грузовике ехали 34 человека, люди возвращались после торговли на городском рынке. Три человека считаются пропавшими без вести.

В полиции отметили, что авария произошла из-за ветхой конструкции моста и по вине водителя, который эксплуатировал сильно перегруженное транспортное средство.

Согласно статистике, в дорожно-транспортных происшествиях в Уганде ежегодно погибают порядка 2,8 тыс. человек.