Саркози пообещал уйти из политики

Президент Франции Николя САРКОЗИ, баллотирующийся на второй срок, пообещал уйти из политики в случае проигрыша на предстоящих в апреле президентских выборах.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом глава Французского государства заявил в эфире радиостанции Эр-эм-се.

"Да, - лаконично ответил Н.САРКОЗИ на вопрос о журналистов о том, собирается ли он оставить политическую карьеру, если проиграет по итогам голосования. - Я займусь чем-нибудь другим. Чем? Я еще и сам не знаю". Впрочем, Президент подчеркнул, что не настраивает себя на поражение.

Согласно последним опросам общественного мнения, за Н.САРКОЗИ в первом туре выборов готовы проголосовать 27% избирателей. В то же время за его главного оппонента, кандидата от оппозиционной Французской социалистической партии Франсуа ОЛЛАНДА свой голос хотят отдать 29% населения республики.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 22 апреля.