Иран убирает следы радиации после испытаний нейтронного детонатора

Иран, предположительно, ведет работы по ликвидации следов радиации после испытаний нейтронного детонатора на ядерном объекте Парчин, передает Associated Press со ссылкой на экспертов МАГАТЭ, изучающих спутниковые снимки объекта.

Грузовики и другие машины работают, чтобы скрыть следы испытаний устройства, которое используется для проведения ядерного взрыва, отметили два эксперта. Другой дипломат не подтвердил это, однако заявил, что любые попытки испытать нейтронный детонатор могут осуществляться только в рамках программы разработки ядерного оружия.

Ранее, во вторник, представительство Ирана при МАГАТЭ сообщило, что Тегеран пообещал допустить инспекторов агентства на объект Парчин.

Во второй половине февраля делегация МАГАТЭ находилась в Иране с инспекцией, но не смогла посетить Парчин. Власти Ирана сначала заявляли, что посещение ядерных объектов Исламской республики не входит в программу визита экспертов МАГАТЭ, а потом утверждали, что делегация агентства сама отказалась от посещения Парчина.

Эта поездка стала вторым визитом экспертов в Тегеран с начала года. Предыдущая делегация МАГАТЭ посетила Иран 29-31 января, напоминает РИА Новости.