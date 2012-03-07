Путин официально объявлен победителем президентских выборов в России

Центризбирком России официально объявил действующего премьер-министра России Владимира ПУТИНА победителем на президентских выборах, состоявшихся 4 марта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом говорится в протоколе о результатах выборов президента России, который подписали все члены ЦИК.

«Считать избранным на пост президента РФ Владимира ПУТИНА», - отмечено в документе.

Заместитель главы ЦИК РФ Станислав ВАВИЛОВ сообщил, что кандидаты в президенты РФ потратили на свои кампании в общей сложности более 1,4 млрд. руб. (около 47 млн. долл.)

«Расходы кандидатов на каждый голос избирателя колеблются от 65 руб. (около 2 долл.) кандидата Михаила ПРОХОРОВА до 9 руб. (около 0,3 долл.) у кандидата ПУТИНА. Таким образом, наименьшие затраты на один полученный голос избирателя составили у кандидата в президенты РФ Владимира ПУТИНА», - сказал С.ВАВИЛОВ.

По его словам, несмотря на публичные высказывания политиков, количество заявлений о нарушениях на этих выборах, поданных в ЦИК, было примерно таким же, как и после любых других выборов за последние 5 лет.

С.ВАВИЛОВ подчеркнул, что выборы в России были законными, честными и легитимными.

Он также сообщил, что по окончательным данным подсчета голосов В.ПУТИН набрал 63,60%, за него проголосовали 45 млн. 602 тыс. 75 человек.

У лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА – 17,18% (12 млн. 318 тыс. 353 голоса), у самовыдвиженца М.ПРОХОРОВА - 7,98% (5 млн. 722 тыс. 508 голосов), у главы ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО - 6,22% (4 млн. 458 тыс. 103 голоса), у лидера «Справедливой России» Сергея МИРОНОВА - 3,85% (2 млн. 763 тыс. 935 голосов).