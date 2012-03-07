В катастрофе в Польше погибли гражданки США и России

В Польше идентифицировали всех 16 жертв железнодорожной катастрофы, которая произошла 3 марта на юге страны, среди погибших оказались гражданки США и Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры города Ченстохова, которая расследует дело, Ромуальд БАСИНСКИЙ.

«Это две молодые девушки в возрасте более 20 лет», - сказал он, заметив, что американка училась в Польше.

Пресс-секретарь сказал, что не имеет детальных данных о погибшей гражданке России.

Собеседник агентства сообщил, что самой молодой жертве субботней катастрофы еще не исполнилось и 25 лет, а самым старшим является мужчина, - 55 лет.

По его данным, авария забрала жизни 11 мужчин и 5 женщин.

Р.БАСИНСКИЙ добавил, что в результате катастрофы погибли машинисты обоих поездов и их помощники.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 марта, около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши столкнулись два пассажирских поезда "Перемышль-Варшава" и "Варшава-Краков", в которых ехали 400 человек. В катастрофе погибло 16 человек, травмировано - 57 человек, из которых 5 граждане Украины.

По предварительным выводам польских следователей, причиной аварии вероятнее всего стал человеческий фактор. Прокуратура выдвинула обвинение в непреднамеренной причине катастрофы одному из железнодорожных диспетчеров.