Глава ЦИК назвал имя нового Президента России

Кандидата в президенты Владимира ПУТИНА на выборах поддержали более 45 млн. россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава ЦИК России Владимир ЧУРОВ, подводя предварительные результаты голосования.

«По предварительным данным, Президентом РФ избран ПУТИН с предварительным результатом 63,75% с более 45 млн. голосов избирателей. Как видите, выборы прошли в один тур», - сказал В.ЧУРОВ.

Он отметил, что на данный момент обработано 99,3% протоколов.

По его словам, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ получил 17,19%, за него проголосовало более 12,16 млн. россиян.

Миллиардер Михаил ПРОХОРОВ - 7,84% (более 5 млн. голосов), лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 6,23% (более 4 млн. голосов), глава «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ - 3,85% (2,7 млн. избирателей).

По словам председателя ЦИК, после обработки 99,3% протоколов явка составляет 65,3%, что на 5% выше, чем на выборах в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года.

В.ЧУРОВ подчеркнул, что официальные результаты выборов будут объявлены в установленные законом сроки.