ЦИК России обработала почти 99% протоколов

После обработки 98,82% протоколов кандидат на пост Президента России Владимир ПУТИН лидирует с результатом 63,85% .

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствует информационное табло, установленное в ЦИК и показывающие результаты обработки бюллетеней в режиме реального времени.

Так, В.ПУТИНА поддержали 63,85% избирателей. Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ получил 17,18% голосов, миллиардер Михаил ПРОХОРОВ - 7,75%, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 6,23%, лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ - 3,84%.

Данные продолжают обновляться.

По данным ЦИК, явка избирателей на выборах 4 марта составила около 64%.