ЦИК России обработала почти 99% протоколов
07:09, 05 марта 2012Мир
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Владимир ПУТИН лидирует с результатом 63,85%
После обработки 98,82% протоколов кандидат на пост Президента России Владимир ПУТИН лидирует с результатом 63,85% .
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствует информационное табло, установленное в ЦИК и показывающие результаты обработки бюллетеней в режиме реального времени.
Так, В.ПУТИНА поддержали 63,85% избирателей. Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ получил 17,18% голосов, миллиардер Михаил ПРОХОРОВ - 7,75%, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 6,23%, лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ - 3,84%.
Данные продолжают обновляться.
По данным ЦИК, явка избирателей на выборах 4 марта составила около 64%.
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