Соперники Путина подводят итог

Самовыдвиженец Михаил Прохоров заявил, что будет вновь баллотироваться в президенты, "и не один раз". Политик утверждает, что даже "по консервативному прогнозу" набирает на выборах порядка 11 процентов голосов. Прохоров заявил, что не примет предложений каких-либо постов от Владимира Путина и займется созданием своей партии для борьбы за власть.

Другой кандидат в президенты РФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не может признать прошедшие президентские выборы ни честными, ни справедливыми.

Кандидаты в президенты России Владимир Жириновский и Сергей Миронов заявили, что признают результаты выборов, согласно которым в первом туре с большим отрывом побеждает Владимир Путин. Соответствующее заявление Зюганов и Миронов сделали в эфире Первого канала, сообщает РИА Новости.