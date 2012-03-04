В США жертвами торнадо стали 39 человек
09:36, 04 марта 2012Мир
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В результате стихийного бедствия, которое началось в пятницу, 2 марта, погибли 20 человек в Кентукки, 14 в Индиане и по одному - в Алабаме и Джорджии.
Число жертв торнадо в США выросло до 39 человек.
Как передает «Лента.ru»,в результате стихийного бедствия, которое началось в пятницу, 2 марта, погибли 20 человек в Кентукки, 14 в Индиане и по одному - в Алабаме и Джорджии.
Город Мэрисвилл в Индиане оказался почти полностью разрушенным. По словам губернатора Индианы Митча ДЭНИЭЛСА, за годы его работы этот торнадо оказался самым разрушительным.
Президент США Барак ОБАМА выразил свои соболезнования губернаторам Индианы, Кентукки и Огайо и заверил их, что в случае необходимости федеральные власти готовы предоставить свою помощь.
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