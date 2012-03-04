В США жертвами торнадо стали 39 человек

Число жертв торнадо в США выросло до 39 человек.

Как передает «Лента.ru»,в результате стихийного бедствия, которое началось в пятницу, 2 марта, погибли 20 человек в Кентукки, 14 в Индиане и по одному - в Алабаме и Джорджии.

Город Мэрисвилл в Индиане оказался почти полностью разрушенным. По словам губернатора Индианы Митча ДЭНИЭЛСА, за годы его работы этот торнадо оказался самым разрушительным.

Президент США Барак ОБАМА выразил свои соболезнования губернаторам Индианы, Кентукки и Огайо и заверил их, что в случае необходимости федеральные власти готовы предоставить свою помощь.