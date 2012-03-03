Россия удосужилась отдать Киргизии четырехлетний долг

Минобороны РФ погасило долг в 15,5 миллиона долларов перед Киргизией за аренду территорий в республике под военные объекты, сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-службу киргизского оборонного ведомства в субботу.

На прошлой неделе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, находившийся тогда с визитом в Москве, заявил СМИ, что Минобороны России задолжало Киргизии около 15 миллионов долларов за находящиеся в республике российские военные базы, и сообщил, что президент РФ Дмитрий Медведев на переговорах распорядился в течение десяти дней выплатить долг. В пресс-службе Кремля подтвердили готовность произвести оплату в ближайшее время.

"От министерства обороны РФ поступило письмо о том, что 1 марта перечислены денежные средства в сумме 15466238 долларов США за использование мест дислокации российских военных объектов на территории Кыргызской Республики в 2008-2011 годах", - сообщает пресс-служба киргизского Минобороны.

Планируется, что полученные средства будут использованы для нужд министерства обороны Киргизии, сообщает ведомство.

В Киргизии расположены несколько российских военных объектов: авиабаза Кант, торпедно-испытательный полигон в Караколе, узел связи Военно-морского флота в поселке Кара-Балта и сейсмологическая станция в Майлуу-Суу.