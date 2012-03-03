Шендерович: выборы в России - не выборы в европейском смысле

Российский оппозиционер, писатель-сатирик и журналист Виктор ШЕНДЕРОВИЧ убежден, что после президентских выборов в России начнется противостояние власти и сознательной части общества.

Такое мнение он высказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

“С полной уверенностью можно сказать, что выйдут десятки тысяч, но не сотни тысяч людей на улицы. Думаю, что начнется довольно затяжное противостояние власти и некоторой сознательной части общества. Уверен, что это будет длительное противостояние”, - сказал он.

В то же время, по словам В.ШЕНДЕРОВИЧА, в России не будет «Майдана» в украинском понимании.

“Я считаю, что все будет развиваться несколько болезненнее и медленнее. Не думаю, что путинская корпорация уйдет от власти. Они идут напролом, со всей очевидностью можно сказать, что ПУТИН объявит себя победителем 5 марта”, - сказал он.

В.ШЕНДЕРОВИЧ убежден, что выборы не будут честными, потому что результаты голосования будет подсчитывать та же группа “мошенников”, которая считала результаты парламентских выборов и попалась на крупных фальсификациях в пользу партии премьер-министра Владимира ПУТИНА «Единая Россия».

“Это уже не предположение, а математика. Это доказано! Следовательно, выборы 4 марта называть выборами абсолютно невозможно в европейском смысле этого слова. Это захват и удержание власти”, - сказал он.

Справка УНИАН. Выборы Президента РФ назначены на 4 марта. На пост главы государства, кроме премьер-министра В.ПУТИНА, претендуют: миллиардер Михаил ПРОХОРОВ и лидеры парламентских партий Геннадий ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергей МИРОНОВ («Справедливая Россия») и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР).

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