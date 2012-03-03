Западная Украина примет участие в выборах российского президента
05:41, 03 марта 2012Мир
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На учете в Генконсульстве РФ во Львове находятся около 8 тысяч человек.
На выборах Президента России 4 марта граждане Российской Федерации смогут проголосовать в трех областях западной Украины - Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской.
Об этом сообщили УНИАН в Генеральном консульстве РФ во Львове.
На учете в Генконсульстве России во Львове находятся около 8 тысяч человек.
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