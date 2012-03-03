Западная Украина примет участие в выборах российского президента

На выборах Президента России 4 марта граждане Российской Федерации смогут проголосовать в трех областях западной Украины - Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской.

Об этом сообщили УНИАН в Генеральном консульстве РФ во Львове.

На учете в Генконсульстве России во Львове находятся около 8 тысяч человек.