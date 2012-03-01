Северная Корея согласилась остановить свою ядерную программу

Северная Корея соглашается прекратить свою ядерную программу в обмен на существенную американскую продовольственную помощь своему голодающему населению.

О дипломатической договоренности между США и Северной Кореей объявили одновременно в Вашингтоне и Пхеньяне.

Северная Корея обещает прекратить процесс обогащения урана – взрывчатки для атомной бомбы, и путем моратория положить конец испытаниям ядерных и баллистических ракет.

Пхеньян также обещает допустить инспекторов Международного агентства из атомной энергии (МАГАТЭ), которые будут проверять соблюдение условий моратория на обогащение урана и следить за остановкой атомного реактора.

В Вашингтоне государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступила перед комиссией Палаты представителей Конгресса по вопросам заграничных денежных расходов. Она сообщила законодателям о достигнутой договоренности с северокорейским руководством.

«У Соединенных Штатов, отмечаем, остаются серьезные сомнения, – заявила Клинтон. – Но, как я говорила по случаю смерти Ким-Чен Ира, мы надеемся, что новое руководство решит повести свою страну путем мира, придерживаясь собственных обязательств. Сегодняшнее объявление является скромным первым шагом в правильном направлении».

Хиллари Клинтон также заметила, что Пхеньян пошел на уступки в обмен на продовольственную помощь от Соединенных Штатов в объеме 240 тысяч метрических тонн.

Обозреватели напоминают, что уже не впервые Северная Корея соглашается прекратить ядерную программу. В предыдущих случаях Пхеньян давал обещание, но потом отозвал его, требуя большей помощи от западных партнеров.

Радио "Свобода"