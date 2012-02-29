Минск обвиняет ЕС в излишней нервозности

Официальный Минск считает нервной реакцию Евросоюза на предложение Беларуси послам штаб-квартиры ЕС и Польши провести раунд консультаций в своих столицах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ в связи со вчерашним заявлением Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин ЭШТОН.

На экстренном совещании Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности ЕС вчера вечером в Брюсселе было принято решение отозвать из Минска всех послов стран Евросоюза. «На этом совещании в знак солидарности и единства было решено, что послы всех стран ЕС будут отозваны из Минска для консультаций», - говорится в заявлении К.ЭШТОН.

МИД Беларуси считает тупиковым выбранный Брюсселем путь эскалации напряжения в отношении Беларуси.

«Нервная реакция Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартиры ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик», - подчеркнул А.САВИНЫХ.

Он отметил, что в Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает. «На односторонних условиях, условиях силового нажима нормализация отношений невозможна», - заявил А.САВИНЫХ.

По его словам, конструктивный результат даст только достойный и взаимоуважительный диалог на взаимоприемлемой основе. «Надеемся, наши партнеры это поймут», - сказал А.САВИНЫХ.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля А.САВИНЫХ заявил, что Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

Кроме того, главе представительства Европейского Союза в Беларуси Майре МОРА и послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ предложено выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

27 февраля Совет глав МИД Евросоюза расширил список невъездных белорусских чиновников еще на 21 человека. В списке 19 чиновников судебной системы Беларуси и 2 милицейских чиновника.

Первоначально в списке было 158 имен. Впоследствии Совет ЕС неоднократно расширял этот перечень. На сегодняшний день въезд в страны Евросоюза запрещен 231 белорусскому чиновнику.