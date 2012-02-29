В Испании отменены более 130 авиарейсов
08:41, 29 февраля 2012Мир
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Бастуют пилоты Iberia
Более 130-ти авиарейсов отменены испанской компанией Iberia в связи с забастовкой, которую проводят 29 февраля пилоты.
Среди отменённых перелётов - несколько трансатлантических, передает радио «Свобода».
Авиакомпания сообщила, что пассажирам отменённых рейсов будут возвращены деньги за билеты.
Пилоты компании Iberia ранее в феврале уже провели четыре забастовки. Они протестуют против новых условий работы, которые связаны с предстоящим открытием авиасообщения на линиях так называемой "низкой стоимости", которые будет осуществлять компания Iberia Express.
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