В Испании отменены более 130 авиарейсов

08:41, 29 февраля 2012
Мир
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Бастуют пилоты Iberia

Более 130-ти авиарейсов отменены испанской компанией Iberia в связи с забастовкой, которую проводят 29 февраля пилоты.

Среди отменённых перелётов - несколько трансатлантических, передает радио «Свобода».

Авиакомпания сообщила, что пассажирам отменённых рейсов будут возвращены деньги за билеты.

Пилоты компании Iberia ранее в феврале уже провели четыре забастовки. Они протестуют против новых условий работы, которые связаны с предстоящим открытием авиасообщения на линиях так называемой "низкой стоимости", которые будет осуществлять компания Iberia Express.

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