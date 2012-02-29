США: сирийский президент - преступник, но лучше ему не говорить

Госсекретарь США Хиллари Клинтон признает, что сирийского президента Башара Асада можно причислить к военным преступникам, однако сомневается в том, что это стоит делать, сообщает РИА Новости.

"На основании существующих определений военного преступника и преступлений против человечности, имеются аргументы в пользу того, чтобы причислить его к этой категории... Вместе с тем, я знаю по опыту, что это может осложнить разрешение и без того сложной ситуации, поскольку данные действия ограничат наши возможности убедить правящий режим отказаться от власти", - сказала Клинтон, выступая во вторник в сенатском комитете по ассигнованиям.

Между тем Тунис заявил о готовности предоставить политическое убежище нынешнему президенту Сирии и его семье, сообщили во вторник арабские СМИ, цитируя заявление официального представителя тунисского президента Мансыфа аль-Марзуки.

"Мы готовы предоставить убежище сирийскому президенту Башару Асаду в Тунисе, если это поможет остановить кровопролитие в Сирии, продолжающееся уже многие месяцы", - сказал представитель главы Туниса. Он также добавил, что Тунис согласен предоставить убежище и членам семьи действующего сирийского президента.