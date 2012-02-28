Путин говорит, что покушения ему не мешают

Кандидат в президенты России, премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что информация о подготовке покушений на него не мешает ему жить и работать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

«Послушайте, люди, которые находятся в моём положении, с этим должны жить, и такие вещи не должны мешать работе. Они никогда мне не мешали и мешать не будут. Вы знаете, я с этим живу с 1999 года постоянно. Что ж делать?», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, если постоянно бояться, то невозможно будет жить. «Пусть они нас боятся», - заявил В.ПУТИН.

Отвечая на вопрос, планирует ли он усиливать свою охрану, В.ПУТИН сказал: «Зачем?».

Он отметил, что в своё время создано было специальное спецподразделение для таких акций.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля российский Первый канал сообщил, что спецслужбы Украины и РФ сорвали покушение на В.ПУТИНА. По данным телеканала, террористы готовились по указанию лидера северокавказских боевиков Доку УМАРОВА.

В начале февраля украинские СМИ сообщили о спецоперации в Одессе, в ходе которой бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» задержали двух боевиков, подозреваемых в организации теракта.

В начале января Главное управление МВД Украины в Одесской области возбудило уголовное дело по факту взрыва и пожара в доме по улице Тираспольской, 24 в Одессе, во время которого погиб 26-летний гражданин РФ и серьезно пострадал 28-летний гражданин Казахстана. Третий постоялец скрылся. По данным СМИ, это был Адам ОСМАЕВ. Взрыв произошел во время изготовления взрывного устройства.

«Уже 6 января СБУ Украины направила срочную телеграмму своим коллегам из ФСБ России: один из тех, кто снимал квартиру, при взрыве погиб, еще одного, обгоревшего, удалось спасти. Его сразу же допросили, так как среди вещей нашли части взрывных устройств. Судя по показаниям выжившего Ильи ПЬЯНЗИНА, они вместе с погибшим Русланом Мадаевым прилетели из Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями от представителей Доку УМАРОВА», - сообщил российский Первый канал.