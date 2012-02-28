Рейтинг Греции снижен до дефолтного уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до SD (выборочный дефолт), передает Reuters.

Как сообщается в тексте официального заявления S&P, данное решение было вызвано введением в соглашение о реструктуризации греческого долга ряда положений о коллективном действии (collective action clause), которые, по мнению агентства, сделают реструктуризацию долга проблемной и уменьшат возможности частных инвесторов влиять на ход реструктуризации и переговоров.

Положение о коллективном действии позволяет Афинам гарантировано добиться участия инвесторов в долговом свопе на уровне, достаточном для реализации задач, обозначенных на саммите еврозоны 26 октября 2011 г. Тогда европейские лидеры установили, что схема участия частного сектора в облегчении долгового бремени Греции (так называемое соглашение PSI) должна обеспечить сокращение уровня греческого долга до 120% от ВВП к 2020 г.

Таким образом, добровольный обмен греческих облигаций фактически превращается в принудительный.

Как сообщает Standard & Poor's, в случае успешного завершения реструктуризации долга рейтинг Греции будет повышен до CCC.

Ранее агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции с CCC до C, добавляет РосБизнесКонсалтинг. Эксперты пояснили, что понижение суверенного рейтинга Греции связано с решением Еврогруппы, которая одобрила вторую программу финансовой помощи Греции, включая сделку с частным сектором по обмену греческих суверенных облигаций с прощением 53,5% номинальной стоимости бумаг.

При этом агентство предупредило, что возможно дальнейшее понижение рейтинга - до RD (ограниченный дефолт).