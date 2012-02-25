Украинец попался на попытке дать взятку польскому пограничнику

Работники пограничной службы Польши (Straz graniczna, SG) в конце недели задержали еще одного гражданина Украины, который пытался вручить им 200 евро взятки за то, чтобы они его отпустили без составления протокола за совершенное им правонарушение.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба SG в субботу.

Согласно сообщению, пограничники Бещадского отдела SG выявили в автомобиле украинца, которым он ехал в районе польско-украинской границы, 20 тысяч папирос с украинскими акцизными марками стоимостью более 3 тысяч долларов.

"Водитель – 42-летний гражданин Украины, чтобы избежать уголовной ответственности (за контрабанду), попытался вручить взятку 200 евро", - отметила пресс-служба.

Украинец задержан.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе польские пограничники задержали украинку, которая пыталась дать 50 евро взятки работникам пограничной службы, чтобы выехать из Польши без внесения ее данных в базу нарушителей правил пребывания в стране.

Польский суд определил в качестве наказания за ее поступок год тюрьмы условно с испытательным сроком 2 года.

С начала года SG сообщала о еще двух попытках вручить взятку ее работникам гражданами Украины в сумме 100 гривен и 30 долларов.

Справка УНИАН. Польское законодательство за контрабанду предусматривает наказание в виде штрафа от около 150 до 11 тысяч долларов (согласно показателям 2012 года) и до 3 лет лишения свободы.