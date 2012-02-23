Стросс-Кана отпустили домой после двухдневного допроса

Бывший глава МВФ Доминик СТРОСС-КАН отпущен из-под стражи после двухдневного допроса, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Французская полиция подозревает его в причастности к организации подпольной сети секс-услуг.

Д.СТРОСС-КАН выпущен на свободу без предъявления обвинений. Его адвокат заявила, что он ответил на все вопросы полиции об участии в новом секс-скандале. Д.СТРОСС-КАН «очень доволен тем, что его выслушали», - заявила защитник.

Следствие считает, что бывший глава МВФ в течение последних двух лет участвовал в вечеринках с участием проституток в Париже, Брюсселе и Вашингтоне. Предположительно, эти встречи могли оплачиваться за счет французских предприятий.

По данным агентства France-Pressе, сам Д.СТРОСС-КАН на допросе не отрицал своего присутствия на вечеринках с участием молодых женщин. Однако, по его словам, он не подозревал, что внимание этих женщин не бескорыстно.

В скором времени бывшему фавориту на пост Президента Франции придется предстать перед следователями. Ему вручили повестку на 28 марта.

Помимо обвинения в соучастии в сводничестве в составе преступной группы, экс-глава МВФ может также получить обвинение в сокрытии злоупотребления общественными средствами. Максимальный срок за первое преступление – 20 лет тюрьмы, за второе – 5.

Скандал вспыхнул в конце прошлого года. Как стало известно прессе, в правоохранительные органы попала СМС-переписка Д.СТРОСС-КАНА с одним из арестованных сутенеров. Полученная информация указывала на то, что политик не только прибегал к платным сексуальным услугам, но и непосредственно мог участвовать в организации сомнительных вечеринок.