Стали известны обстоятельства гибели журналистов в Сирии

В сирийском городе Хомс в среду погибли два западных журналиста – корреспондент британской газеты Sunday Times Мэри Колвин и французский фоторепортер Реми Ошлик, работавший на фотоагентство IP3 Press, передает Радио Свобода.



По сообщениям из Сирии, Мэри Колвин и Реми Ошлик находились в доме, который пресс-центром служил оппозиционным активистам, в районе Баба-Амр города Хомс. Этот район две недели подвергался интенсивному обстрелу со стороны войск, верных президенту Башару Асаду.



В здание, где находился пресс-центр, попали несколько снарядов. Колвин и Ошлик погибли, когда пытались покинуть здание. По словам очевидцев, при этом были ранены еще три иностранных журналиста, одна из которых - француженка Эдит Бувье - в крайне тяжелом состоянии, и погибли несколько местных жителей.



Мэри Колвин – известная журналистка с двадцатилетним стажем, неоднократно работавшая в горячих точках. Она потеряла глаз в 2001 году, когда вела репортаж под обстрелом в Шри-Ланке.

***

Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон осудила убийство в сирийском городе Хомс двух представителей западных СМИ и одного сирийского журналиста.

"Пресса должна иметь возможность выполнять свою жизненно важную роль в обеспечении независимой информации о событиях в Сирии, не опасаясь насилия или репрессий", - говорится в заявлении Эштон, поступившем в РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС призвала власти Сирии незамедлительно положить конец актам насилия и вывести войска из осажденных населенных пунктов, предоставив полный и беспрепятственный доступ представителей международных гуманитарных организацию к пострадавшему населению.

Глава МИД Франции Ален Жюппе заявил, что власти Сирии несут полную ответственность за жизнь и безопасность французских граждан на территории страны.

Британский министр иностранных дел Уильям Хейг подчеркнул, что все страны мира обязаны "удвоить усилия, чтобы заставить режим сирийского президента Башара Асада прекратить кампанию террора", цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала случившееся еще одним примером "бесстыдной жестокости режима Б.Асада".

В свою очередь официальный Дамаск призвал всех иностранных журналистов регистрировать свой приезд в Сирию в правительственных учреждениях. Власти Сирии заявили, что не знали о присутствии на территории страны журналистов, о гибели которых сообщили СМИ.