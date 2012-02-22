В непризнанной Абхазии обстреляли машину президента

09:50, 22 февраля 2012
Мир
1577 0

Направлялся в Сухуми на работу

Неизвестные сегодня утром обстреляли машину президента самопровозглашенной Абхазии Александра АНКВАБА: глава непризнанной республики не пострадал, погиб его охранник, сообщает РИА Новостисо ссылкой на представителя силовых структур.

"Автомашина президента была обстреляна из автоматического оружия в районе города Гудаута. АНКВАБ направлялся в Сухуми на работу ", - сказал собеседник агентства.

Это уже пятое покушение на А.АНКВАБА, который ранее занимал пост премьер-министра, затем вице-президента республики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter