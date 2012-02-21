ЕС утвердил план спасения Греции

Министры финансов стран еврозоны во вторник утвердили план по спасению Греции от долгового кризиса, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в Евросоюзе.

"Министры составили окончательное заявление", - сообщил агентству источник, не уточняя деталей проекта.

Главы финансовых ведомств еврозоны в понедельник вечером собрались на заседании Еврогруппы, чтобы обсудить вопрос разблокирования второго пакета финансовой помощи Греции, предоставление которого было согласовано еще на саммите ЕС в декабре 2011 года, комментирует РИА Новости. Тогда европолитики определили размер пакета в 130 миллиардов евро, однако позднее стала появляться информация о том, что Греции за счет этих средств не удастся сократить госдолг до целевого ориентира в 120% ВВП к 2020 году.