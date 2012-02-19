Иран прекратил продажу нефти Франции и Британии

Иран остановил продажу нефти компаниям из Франции и Великобритании. Об этом сообщил представитель иранского Министерства нефти Или Реза Никзад Рахбар, передает Радио Свобода.

Он отметил, что продажа нефти в эти страны остановлена, в то же время ограничение не касается других покупателей.

Ранее Иран неоднократно заявлял о намерении прекратить экспорт нефти в ряд стран Европы – после одобрения Евросоюзом в январе санкций относительно Тегерана.

Запад подозревает Иран в разработке ядерного оружия. Тегеран эти обвинения неоднократно отвергал, в то же время руководство страны до сих пор не привело доказательств противоположного.